PM MILANOS ⟩ Eesti kogenuimad mehed Sokk ja Vene jätsid tuleviku osas koondiseotsad lahtiseks

«Tahaks loota, et see oli mu viimane mäng. Ma ei ütle seda sajaprotsendiliselt, ütlen «ilmselt». Edaspidistes akendes võib tekkida raskeid hetki, kus keegi on vigastatud, või on mõni muu mure.

Aga tahaks loota, et saame asja nii käima, et see nooruslik võistkond saaks mängida edasi, et siia tuleks veel nooremaid mehi. Tahaks, et tuleksid peale minust paremad, tehnilisemad, kiiremad mehed, et ma EI PEAKS enam mängima,» selgitas Sokk oma mõtteid.