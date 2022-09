Tänak MM-tiitlist: Rovanperä peab väga tahtma meistritiitlit ära anda, et see võimalik oleks

Avapäeva kiiruskatsete kogupikkus on pea 110 km, kuid see tuleb läbida hoolduspausita. «Siin peab vältima rehvipurunemist, see on edu võti. Reedesed kaks esimest katset on väga raskes seisus ja seal on palju lahtisi kive. Keenias oli meil palju probleeme auto töökindlusega. See on suur test, kuidas auto töökindlus on paranenud,» selgitas Tänak.