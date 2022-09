Tänak ja teised sõitjad lõid Kreekas käima vana trummi ja kurjustasid FIA-ga

«Auto tasakaal ei huvita kedagi, kui sa lihtsalt teed ei näe. Naljakas juba FIA poolt, et see jälle juhtus. Teadsime ju kõik, et nii läheb, aga seal ei huvita see kedagi. Väga raske,» ütles Tänak katse teise kiiruskatse lõpus, viidates tolmuprobleemile.

Eestlase tiimikaaslane oli intervjuud andes veelgi vihasem. «Meil pole üldse nähtuvust! Sõidad täisgaasiga ning ühtäkki ei midagi... sul pole aimugi, kuhu sõita. Palusime suuremaid vahesid, teadsime, et päike on madalal ja et tuult pole, kuid kedagi ei koti see,» seletas Neuville.

Kaardilugeja ja WRC kommentaator Seb Marshall selgitas, et kui nähtavus on kehvem, tuginevad paljud kaardilugejad auto käitumisele ja n-ö tagumikutunnetusele. «Tolmusel teel pidurdatakse tavapärasest rohkem ja sellele ei saa tugineda, see lööb kõik segamini,» ütles britt WRC All Live’i otseülekandes.

FIA võttis aga sõitjate pahameelt kiirelt kuulda ning järgmistel katsetel suurenevad Rally1-autoga sõitjate jaoks stardivahed minuti võrra.