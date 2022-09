Jüri Vips andis legendaarsel ringrajal tormihoiatuse

Monza ringrajal sõidetav etapp on hooaja eelviimane. MM-arvestuses on ülikindel liider Drugovich, kes edestab lähimat jälitajat Théo Pourchaire’i 69 punktiga. Vips on kaheksandal kohal, jäädes kolmandat positsiooni hoidvast Logan Sargeantist maha 31 punktiga. Laual on veel 78 silma.