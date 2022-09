Kas siit algab Soome suusahüppajate uus tulemine? Alaliit sõlmis vinge sponsorlepingu

Nelja-aastane leping on väärt rohkem kui miljon eurot. «Summad on konfidentsiaalsed, kuid majanduslikult on see Soome suusahüppe tulusaim leping 15 aasta jooksul. Viimati olid summad nii suured 2006. aastal,» lausus Soome suusaliidu kommertsdirektor Jari-Pekka Jouppi Iltalehtile.