Vanameister taas eesotsas, Virves kihutab tiitli poole

Kuigi Akropolise kurikuulsad kruusateed ei nõudnud just väga palju ohvreid – ainsana lõhkus eile rehvi iirlane Craig Breen ja kaotas neljandal katsel seetõttu kaks minutit –, hakkas seal juhtuma kohe avakatsest saati. Nimelt kimbutas sõitjaid hommikusel avakatsel tolm ning koguni nii tõsiselt, et Hyundai mehed Ott Tänak ja Thierry Neu­ville otsustasid rahvusvahelise autoliidu (FIA) poole tuld ja tõrva pritsida.

«Auto tasakaal ei huvita kedagi, kui sa lihtsalt ei näe teed,» viitas 2019. aasta maailmameister tõsiasjale, et kolmeminutiline stardiintervall pole tolmu hajumiseks piisav. «Naljakas juba FIA poolt, et see jälle juhtus. Teadsime ju kõik, et nii läheb, aga seal ei huvita see kedagi.»