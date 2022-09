FIBA tunnistas: kohtunikud on EMil teinud kaks väga suurt prohmakat

FIBA tunnistas, et kohtunikud on korvpalli EM-finaalturniiril läbi lasknud kaks suurt viga. Nendeks olid Leedu ja Saksamaa ning Türgi ja Gruusia vastasseisudes tehtud eksimused.

Türgi ja Gruusia mängus läks aga rüseluseks, mille käigus suutsid kohtunikud kellalt 22 sekundit maha jooksutada. FIBA selgitas, et rüseluse käigus aktiveeris üks mängija kohtuniku vormi küljes oleva seadme ja see käivitas mängukella.

Kohtunike teema on aktuaalne olnud terve EM-finaalturniiri vältel. Pole saladus, et rahvusvaheline alaliit (FIBA) ja Euroliiga on olnud juba pikalt tülis. Selle tulemusena ei mõista FIBA-võistlustel õigust Euroopa tugevaima klubisarja kohtunikud. Väga paljud mängijad aga just sealt liigast või NBAst tulevadki.