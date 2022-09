Kergejõustiku kahekordne olümpiavõitja ja maailmarekordiomanik lõpetas karjääri

Špotáková alustas karjääri mitmevõistlejana, kuid hakkas ühel hetkel keskenduma just odaviskele. Otsus oli õige, sest ta võitis sel alal kaks olümpiakulda ning krooniti ühe korra Euroopa ja kolm korda maailmameistriks. Teemantliigas noppis ta viis üldvõitu.

Kuigi enamik oma saavutustest tegi Špotáková aastaid tagasi, siis sportlase kohta küpsest east hoolimata võitis ta tänavusel EMil pronksi. Tõsi, tulemus 60.68 ilmestab hästi, et Euroopa odaviske tase on praegu niru.

Tšehhitari isiklik tippmark 72.28 tähistab maailmarekordit. Kui vaadata vastavat edetabelit, leiab Špotáková nime ajaloo kuue parema viske seast kolm korda. Täpselt sama kehtib kuubalanna Olisdeilys Menèndezi kohta. Muide, kokku on 70 meetri piiri ületanud vaid viis naist.

Ehkki Špotáková maailmarekord on püsinud peaaegu täpselt 14 aastat, pole teps mitte võimatu, et lähitulevikus lüüakse see üle. Nimelt viskas poolatar Maria Andrejczyk mullu Horvaatias 71.40.