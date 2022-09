Eestlane tuli maailmameistriks

Mettis alustas judotreeninguid 7-aastaselt Tartu DO spordiklubis. Eesti judokoondisesse kuulus ta aastast 2009, kus teda on juhendanud teiste treenerite seas ka olümpia pronks Aleksei Budõlin. Mettis on mitmekodne Eesti meister judos ning ta on võitnud medaleid mitmetel tiitlivõistlustel.