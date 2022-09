KOLUMN ⟩ Olümpiavõitja Jüri Tarmak – mees ajast ees

Tundus, et midagi nagu tahaks veel juurde. Oli teada, et Tarmakuga on suhteliselt keeruline kontakti saada ja veel keerulisem kokku saada. Mõned aastad hiljem võtsin julguse kokku, sain kontakti ja kohtumise. Ja neid kohtumisi oli veel mitmed korrad, kuniks leppisime kokku, et paneks midagi siis pikemalt ja põhjalikumalt kirja.