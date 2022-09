Hollandlane debüteerib F1-sarjas ootamatult

27-aastane hollandlane on tänavu rajal käinud kolme võistkonna eest: Hispaania GP ühel vabatreeningul sõitis ta Williamsi, Prantsusmaa ühel vabatreeningul Mercedese ja Itaalia ühel vabatreeningul Aston Martiniga.

De Vries on hea võidusõitja, kes krooniti 2019. aastal vormel 2 meistriks ja võitis 2021. aastal vormel E tiitli. Läbimurret võidusõidumaailma kuninglikku sarja vormel 1 pole tal õnnestunud aga erinevatel põhjustel teha.

Itaalia GP sõidetakse Monza ringrajal ning de Vriesi võistkonnakaaslaseks on 2019. aastal talle F2-sarjas kõige suuremat konkurentsi pakkunud Nicholas Latifi. Williams on vormel 1 üks kehvikuid, kel on tänavu kirjas ainult neli punkti.