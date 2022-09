Tänak näeb halvas head: probleemid hoiavad meid küll tagasi, kuid vähemalt ei sunni katkestama

Saarlase kommentaar finišis aga liiga ilus polnud. «See [katse] polnud mingi rünnak, oleme lihtsalt kohal. See pole endiselt see auto, mis tahaks, et oleks,» sõnas ta. Kui Tänakult seejärel veel uuriti, mis neil Hyundais üle kuumeneb, kostis ta ust sulgedes mikrofoni: «Kõik!»

Vaatamata akumurele on Hyundai jaoks siiski kõik kõige paremas korras, sest Neuville, Tänak ja Dani Sordo hoiavad viimase päeva eel kolmikjuhtimist. «Kõigil on olnud muresid, mis sundinud mehi katkestama. Olin vahepeal ka ise frustreerunud, kuna tahaksin autoga võidu pärast võidelda, kuid paraku on probleemid meid tagasi hoidnud. Samas, vähemalt hoiavad need meid tagasi, mitte ei sunni katkestama. Seegi on suur asi. Autot tuleb hoida jooksmas ja siiani on tiim sellega hakkama saanud,» leebus Tänak veidi tiimi suunas.