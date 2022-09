Esimese võidu teeninud Vips: loodetavasti läheb edasine hooaeg samal moel edasi

Reedel kvalifikatsioonis kaheksanda koha teeninud Vips sai sprindisõidule startida kolmandalt positsioonilt. Eestlane tõestas, et on Monzas väga kiire ja tõusis juba teises kurvis mööda Logan Sargeantist.

«Oleme terve nädalavahetuse kiired olnud. Keerasin kvalifikatsiooni veidi nässu ja seetõttu pean homme rohkem vaeva nägema. Täna oli tõesti ilus võidusõit. Suured tänud meeskonnale, kes on suurepärase auto mulle ettevalmistanud. Suutsin nii Sargeantist kui ka Vestist kiiresti mööduda ja võistlust kontrollida,» lausus Vips legendaarsele F1 ajakirjanikule Will Buxtonile.

Vips on tänavu teeninud kaks parimat stardikohta ja sõitnud välja neli kiireimat ringi, ent võit oli endiselt puudu. Nüüd on see olemas ja eestlasele, kes tänavu väga palju üle elanud, oli see magus.