Jalgpallureid Venemaale aitav endine Eesti koondislane: meie kedagi ei survesta, aga neid ootab seal suur palk

Endised Eesti koondislased omavad jalgpalliagentuuri NESTA Sport Group, mis on aastaid tegelenud ka Venemaa jalgpallituruga. Nende kaasabil on endale meie idanaabrite juures tööd leidnud kümned mängijad ning viimane neist oli 12-kordne Norra koondislane Mathias Normann. Viimase üleminek tekitas aga palju meelehärmi norralaste seas ning Normann visati ka koondisest välja.

Kuidas on aga reaalselt lood Venemaa jalgpalliturul? Kas mängijaid on sinna pärast Ukraina sõda ka raskem meelitada? Seda selgitas Postimehele just Andrei Stepanov.