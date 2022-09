Hyundai kaalub, mida Neuville'i ja Tänakuga teha

Enne viimast võistluspäeva on esikohta hoidva Thierry Neuville’i edu Ott Tänaku ees 27,9 sekundit. MM-arvestuses on aga paremas seisus Tänak, kellele oleks seitse lisapunkti palju suurema kaaluga.

«Tean, et kõigil on see küsimus keelel, kuid meie peamine eesmärk on kindlustada kolmikvõit. Hyundai Motorspordi ajaloos pole seda veel kordagi juhtunud ning see oleks täielik õnnestumine. Kõik muu on kõrvaline,» lausus Moncet.

Hyundaile võib kolmikvõidu tuua kolmandat kohta hoidev Dani Sordo, kes edestab Elfyn Evansit (Toyota) 7,1 sekundiga.

«Seda olukorda on võimalik erinevatest nurkadest vaadata. Alati on inimesi, kelle arvates oleks hull kohti mitte vahetada ning vastupidi. Esiteks pole ralli veel lõppenud. Nägime laupäeval piisavalt draamat, ootame pühapäeva ära. Kolmikvõit on meie jaoks kõige tähtsam,» jätkas Moncet.

Ent kuidas käituks Moncet’ olukorras Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala? «See on olukord, mida kõik vihkavad. Kuid kui sa mõtled meistrivõistlustele ja tahad võitlust elus hoida, siis oleks mõistlik kohad ära vahetada. Kuid meie meeskond seda ilmselt ei teeks,» ütles Latvala.