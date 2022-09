Naiste tennise valitseja krooniti USA lahtiste tšempioniks

21-aastane Swiatek on karjääri jooksul võitnud nüüd kolm suure slämmi turniiri. Veel on tema auhinnakapis 2020. ja 2022. aasta Prantsusmaa lahtiste tiitel. Sel hooajal on poolatar võitnud juba seitse turniiri, ent lõivosa neist tulid hooaja esimeses pooles.

«Võitmine ja kaotamine on osa tennisest. Mul oli raskusi oma esimese WTA-tiitli võitmisega. Mul läks selleni aega. Usun, et ka slämmiturniiri võitmine võtab aega. Kõige tähtsam on sellega leppida ning õppida kaotustest. Kindlasti ei ole ma keegi, kes annaks alla. Olen kindel, et jõuan veel finaali ning annan parima, et see võita,» lausus tuneeslanna.