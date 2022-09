Tänakule antud käsk ei tulnud Moncet'lt, vaid veelgi kõrgemalt

«Enne [15.] katset öeldi meile, et nüüd tuleb kohti hoida. Seega, ei mingit surumist enam,» sõnas Ott Tänak eelviimase katse finišis. Enne punktikatset toimunud meediatsoonis lisas eestlane, et vastav käsk ei tulnud sealjuures mitte tiimipealiku kohusetäitjalt Julien Moncet'lt vaid Hyundai Motorspordi presidendilt Sean Kimilt.

«See oli selge sõnum presidendilt, et hoog tuleb maha võtta ja Thierryd enam mitte suruda. Meie seisukohast on see frustreeriv, aga tiimi seisukohast saan sellest aru. Keeruline olukord igal juhul,» sõnas Tänak, kes läks hommikul siiski Neuville'iga võitlema.

Kas Thierry vastuhakk tuli eestlasele ka üllatusena? «Meil oli hea katse, aga ega temagi pole halb sõitja. Oli teada, et see (Thierry püüdmine) saab ilma temapoolse veata olema keeruline ülesanne, kuid meil tuli survet peal hoida, sest just siis need vead ka juhtuvad. Aga on nagu on, nüüd tuleb lihtsalt ralli lõpetada,» sõnas Tänak ning lubas ka punktikatsel endast kõik anda.