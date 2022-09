Müstilise etteaste teinud Markkanen vedas Soome EMil veerandfinaali

Soomlased said taas nautida Lauri Markkaneni müstilist esitust. NBA täht arvele jäi 32 minuti jooksul 43 punkti ja üheksa lauapalli. Markkanenist sai sellel EMil juba kolmas mees, kes suutnud vähemalt 40 punkti kirja saada. Enne teda tegid seda Luka Doncic (47 punkti vs. Prantsusmaa) ja Giannis Antetokounmpo (41 punkti vs. Ukraina).