Maailmameister Robert Virves: väga hea meel on, et midagi sai lõpuks ka tehtud

Esimese eestlasena juunioride maailmameistriks tulnud Virvesele pole saavutus veel päris kohale jõudnud ning kogetud emotsioonid vajavad settimiseks natuke aega. «Praegu on tuju hea. Väga hea meel on, et midagi sai lõpuks ka tehtud,» ütles Virves, kes on karjääri jooksul pidanud kogema ka rohkelt ebaõnne.