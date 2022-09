Tänak ei kinnitanud, et jätkab Hyundais

Toyota sõitja Kalle Rovanperä edu MM-arvestuses vähenes Kreeka ralli järel 53 punktile. Kui Hyundai oleks andnud tiimikorralduse ning käskinud Thierry Neuville’il eestlane mööda lasta, olnuks kolm etappi enne hooaja lõppu aga 46 silma.

Lõpuks andiski Hyundai tiimikorralduse, kuid mitte sellise, mida eestlased oodanuks. Nimelt käskis Hyundai Motorspordi presidendilt Sean Kim meestel võidukihutamine lõpetada, sest kaalul oli Hyundai ajaloo esimene kolmikvõit. Lõpuks see ka saadi – Neuville oli esimene, Tänak teine ja Dani Sordo kolmas.

Kõik see on palju emotsioone tekitanud ning nõnda uuris Dirtfishi ajakirjanik Colin Clark, kas Hyundaiga on Tänakul üldse võimalik maailmameistriks tulla. Eestlane muigas selle peale ja vastas järgmist: «Muidugi oleksime tahtnud enda vaatevinklist Kallele suuremat survet panna. Aga meie ei saanud siin midagi muuta,» lausus Tänak.