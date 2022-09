Hyundai boss eitas valge lipu lehvitamist

Enne prantslase lausete juurde jõudmist meenutagem korra pühapäevast sündmustekäiku.

Kreeka MM-rallil viimasele päevale tuli vastu liidrina Neuville, Tänak kaotas talle 27,9 sekundiga. Eestlane küll tõdes, et puhta sõiduga on seda vahet raske tagasi teha, kuid lubas Neuville’i ikkagi surve all hoida, lootuses et äkki tiimikaaslane murdub. Nagu Belgiaski.

Päeva esimesel katsel kihutaski Tänak nagu nagu segane, kuid Neuville oli sellega arvestanud ning vastas sama pööraselt, kaotades katse võitnud eestlasele vaid 2,9 sekundiga. Võrdluseks, kolmanda aja sõitnud Craig Breen kaotas Tänakule koguni 17,2 sekundiga.

Selle peale ei pidanud aga rallit kohapeal jälginud Hyundai Motorspordi presidendi Sean Kim närvid vastu ning ta käksis enne eelviimast katset meestel omavaheline võitlus lõpetada ning kindlustada Hyundai jaoks ajalooline kolmikvõit.

Seesama otsus tähendas Tänaku jaoks aga potentsiaalselt seitset kaduma läinud punkti, mis olnuks MM-sarja üldarvestuses aga mesimagusad. Nimelt on just eestlasel kõige suurem tõenäosus püüda Kalle Rovanperät, ent kaht kanget lahutab kolm etappi enne hooaja lõppu – ehk olukorras, kus laual on veel 90 punkti – soomlasest 53 silma.

Sõna prantslasele

Ehk mõnes mõttes võib öelda, et ajaloolist kolmikvõitu soovides, vilistas Hyundai täielikult Tänaku MM-tiitli šanssidele. Moncet asja aga nii ei näe.