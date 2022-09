Eesti võrkpalliajalukku kirjutati uus peatükk

Mis on King of the Court?

Portaal Võrkpall24.ee on King of The Court mängu vollesõprade jaoks lahti selgitanud järgnevalt: «Eesti vollesõpradele on see tuttav ehk Paradiisi mängu nime all. Põhijoontes on tegu mänguga, kus on võimalik punkte koguda vaid nn kuningapoolelt (paradiisist) edukalt side-out'i (vastuvõtu järel rünnaku lahendamine) mängides. Kui pallivahetuse peaks võitma nn väljakutsuja-pool, siis ei saada punkti, vaid õiguse liikuda kuningapoolele.»