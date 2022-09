Eestlased teenisid kolm MM-tiitlit

Eestile on alati edu toonud kaks väiksema kubatuuriga klassi. Rain Teder suutis seekord oma alati kiire mudeli hästi jooksma saada ka aasta tähtsaimal jõuproovil, tasuks kuldmedal klassis-1 Eesti meeskonna kapteni, teeneka Lembit Vaheri ees.

«Võistkondlik paremus on kogu koondise edukas ühistöö, see võis olla meie kõigi aegade parim tiilivõistlus. Endale tegi rõõmu just klassi-5 esikoht, suutsin edukalt mudelit juhtida kõigil kolmel päeval ja neist igaüks oli parim,» ütles Tõnu Sepp pressiteate vahendusel.

«Meie spordialal on stabiilsus ülioluline. Heameel on Rain Tederi saavutuse üle. Ta oli kulda ka varem väärt ja seekord klappis tal kõik. Ja muidugi Lembit Vaher, kes alati just suurvõistlusteks saab parimad kiirused. Seekord oli see väärt kahte medalit,» tunnustas Sepp koondisekaaslasi.