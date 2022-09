Eesti rattaäss pani hooajale punkti karjääri parima tulemusega

«Võistlesin siin ka eelmisel aastal ehk rada oli mulle tuttav. Tehtud olid vaid mõned muudatused,» vahendab alaliit Johansoni öeldut. «Sain terve nädalavahetuse jooksul treenida koos Soome kõige kiirema mäestlaskuja Onniga, kes võistluse lõpuks võitiski. See andis mulle kõvasti hoogu juurde, kui üritasin tal kogu aeg sabas püsida.»

«Rada ise on siin üks Euroopa karikasarja pikemaid, samas tehniliselt pigem lihtne ja väga kiire,» jätkas Johanson. «Tundsin end juba reedel treeningutel väga hästi ja sain aru, et mul on võimalus hea tulemus teha. Samas arvestades, kui kehvasti mul eelnevatel nädalavahetustel oli Les Getsi maailmameistrivõistlustel ja Val di Soles MK-etapil läinud, siis ma ei julgenud väga palju ka loota. Eesmärgiks seadsin endale jõuda superfinaali ehk 30 parema hulka.»