Eesti võidusõitja triumfeeris legendaarsel Nürburgringil

«See on oluline võit, ikkagi hooaja esimene,» märkis Rump pärast võistlust pressiteate vahendusel. «Esimesel päeval kulges sõit üle kivide-kändude ja meil olid omad raskused ent tegime kogu sõidu vältel oma asja, mis lõpuks ka ära tasus. Loodetavasti toob see tulemus uusi võimalusi ja samal ajal annab see tänavusse hooaega veel palju enesekindlust.»

«Sügisel on nüüd pea iga nädal või igal teisel nädalal tegemist. See hoiab kätt paremini soojas. Usun, et Nürburgringi sari on mu võistlusgraafikusse hea lisandus, sest siin on palju õppida väga huvitaval ja nõudlikul rajal. ELMSi sarjas on meil korralik komplekt kokku panemata. Korra oleme saanud kolmanda koha, kuid loodame mõistagi enamat ja loodame, et meil õnnestub sel hooajal veel ka suur tulemus ära teha,» sõnas Rump hooaja edasistest plaanidest.