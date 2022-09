Levadia uueks peatreeneriks saab MMil veerandfinaali jõudnud ukrainlane

Kalynychenko liitumine tähendab ühtlasi, et klubist lahkub senine peatreeneri kohusetäitja Ivan Stojković, kes liitus Levadiaga 2022. aasta alguses. Aasta esimeses pooles Levadia U21 tiimi juhendanud Stojković määrati esindusmeeskonna etteotsa juuli alguses. Temaga koos lahkuvad valitseva Eesti meistri ridadest ka abitreener Nikola Mitić ja füüsilise ettevalmistuse treener Uroš Nikolič.

UEFA Pro Litsentsi omava Kalynychenko kõrval jätkavad esindusmeeskonna abitreeneritena Nikita Andreev ja Artjom Artjunin. Andreev jätkab sealjuures ka Levadia U21 meeskonna juhendajana.

Levadia uus peatreener Maksym Kalynychenko sõnas pressiteates, et valitseva Eesti meistriga liitumine on tema jaoks hea väljakutse: «Olen töötanud abitreenerina nii Ukrainas, Lätis kui Venemaal. Samuti olen mängijana näinud mitmete erinevate treenerite käekirja. Kui Levadia minuga ühendust võttis, tundsin, et see on minu jaoks väga hea võimalus end peatreenerina proovile panna.»

Ukrainlane lisas: «Kuna hooaeg on lõpusirgel, tundsin, et ma ei soovi väga suuri muudatusi meeskonnas teha. Seetõttu ei too me ka hetkel lisatreenereid. Vaatame olukorra aasta lõpus üle ning usun, et siis saame täiendust nii treenerite nimekirjas kui ka meeskonnas.»

Oma mängufilosoofiat kirjeldas Kalynychenko nii: «Olen vaadanud palju Levadia mänge ning oman pilti, mida soovin meeskonnas edaspidi näha. On selge, et jalgpallis on kõige olulisem tulemus, aga samas soovin mängida stiili, mis oleks ka kõrvaltvaatajale atraktiivne jälgida.»