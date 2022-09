Kardisportlased tegid oma koolidele vahva kingituse

«Nii nagu kardisport on mulle palju andnud, on sama teinud kõik need aastad Kose Gümnaasiumis. Olen väga tänulik oma vanale koolile ning olgu see raamat minu väikeseks kingituseks ja inspiratsiooniks kõigile alles oma kooliteed alustavatele lastele,» ütles nädalapäevad tagasi maailmameistrivõistlustelt koju naasnud Leedmaa.