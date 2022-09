Tuntud ajakirjanik jagas Kreeka ralli eest hindeid. Mitmendaks ta paigutas Tänaku?

«Iga kord, kui Loeb sellesse [Ford] Pumasse istub, on ta võimeline rallit võitma. Minimaalne ettevalmistus, minimaalsed seadistuse muudatused, minimaalnselt pabistamist ja maksimaalne esitus – 48-aastaselt mehelt. See on tõesti tähelepanuväärne. Loeb ilmselt võitnuks, kui auto generaatoririhmaga poleks tekkinud probleeme,» hindas Clark.

Neuville'i kohta kirjutas Clark, et ta leidis kõige paremini tasakaalu riski ja külma pea vahel ning just see on omadus, mida Kreekas võitmiseks vaja läheb. Samuti märkis ta, et Neuville ei lasknud end Hyundai tiimikorralduste ümber puhkenud poleemikast häirida ja keskendus sõitmisele.