Hispaania peatreener soomlaste kohta: nad jooksevad nagu peata kanad ja löövad su kolmestega oimetuks

Nimelt astus Horvaatia korvpalliliidu presidendi kohalt tagasi endine tippmängija Stojan Vrankovic. Soome tänase vastase Hispaania peatreener Sergio Scariolo aga katkub juukseid.

Kaheksandikfinaalis Leeduga jäi pikka aega kaotusseisus olnud Hispaania peale lisaajal 102:94 ning Scariolo sai kõvasti kiita. Nüüd aga tunnistas ta mängueelsel pressikonverentsil, et soomlase Lauri Markkaneni näol on tegemist mängijaga, kelle vastu on tal treenerikarjääri jooksul kõige raskem olnud mingit kaitseplaani koostada.

Markkanen viskas 94:86 võidumängus Horvaatiaga 43 punkti ning teenib üha enam võrdlusi legendaarse sakslase Dirk Nowitzkiga, kes andis samasuguseid kontserte paar kümnendit tagasi. 213 cm pikkune soomlasest ääremängija kuulub eksklusiivsesse 50-40-90 klubisse, tabades kahepunktiviskeid 60,6-, kolmeseid 40,5- ja vabaviskeid 91,3-protsendilise täpsusega.

«Selleks mänguks on taktikalises plaanis eriti keeruline valmistuda. Soome mängib originaalset, ebatüüpilist, väga efektiivset korvpalli, kus kõik viis meest on suutelised kaugelt viskama. Neil on maailmaklassi täht, ning koos teiste suurepäraste snaipritega viskab see meeskond kolmeseid teistest rohkem ja täpsemalt, samuti joostakse hästi kiirrünnakutesse,» rääkis Scariolo.

Seejärel jõudis ta asja tuumani: «See on niisugune meeskond, et kui lased neil mängida oma mängu, panevad nad su pea ringi käima ning löövad oimetuks rünnakuaja lõpus tabatud kolmesega, olles eelnevalt 23 sekundit jooksnud ringi nagu peata kanad! Küsimus pole mitte ainult Markkaneni vastu tegutsemises, vaid terve nende meeskond on täis viskajaid eesotsas Salini ja Koponeniga, kes on erilisel tasemel. Vaatame, kas oleme vaimselt valmis surveks, mida EMi veerandfinaal nõuab.»