Venemaaga kohtumist planeeriva jalgpallikoondise kohale kerkis sanktsioonikirves

UEFA küll teatas, et sõprusmängud ei kuulu nende jurisdiktsiooni alla, kuid Vana Maailma vuti katusorganisatsioonil on sanktsioonidega võimalik lajatada hiljem. Nimelt saab UEFA enda egiidi all peetavatel võistlustel kasutada Euroopa Liidu vastu võetud poliitilisi otsuseid, mis ei pea puudutama ainult sporti. Bosnia portaali Avaza teatel karistaks UEFA sealset alaliitu juhul, kui too otsustaks ikkagi Venemaaga mängu pidada.