Kas WADA legaliseerib kanepi? Kristjan Port: paar aastat tagasi oli asi mustvalge, nüüd on olukord muutunud

Spordibioloogia professor Kristjan Port usub, et ajad on muutumas, kuid kanep ei kao WADA keelatud ainete nimekirjast väga kiirelt.

Kui mõni aeg tagasi tekkis võimalus, et Maailma antidopingu agentuur (WADA) kaotab kanepi järgmisel aastal keelatud ainete nimekirjast, siis viimaste arengute taustal tundub, et seda siiski ei juhtu. Spordibioloogia professor Kristjan Port arvab, et kõiki osapooli rahuldavat lahendust polegi, kuid spordiüldsus ja ühiskond üldiselt on viimaste aastate jooksul muutunud kanepi osas tolerantsemaks.