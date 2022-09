VIDEO ⟩ Noor Soome hokimängija tungis keset mängu kohtunikule kallale

Noorteliiga võistluste juht Pirkka Anttila ütles Ilta-Sanomatele, et kohtunikuga peaks olema kõik korras, kuid noormängijat ootab ees distsiplinaarmenetlus. «Sellistes situatsioonides peab mängija saama lisakaristuse (lisaks määrati talle kohtumises 57 karistusminutit – toim.).

Ta on alla 19-aastane mängija ning sellised asjad on lubamatud. Lisaks on sellised kallaletungid Soomes väga haruldased,» ütles Anttila.