Ripakile jäänud meister leidis F1-tiimis viimaks töökoha

Hollandi meeskonna MP Motorsport ridades võistlev Drugovich on seni F2-hooajal võitnud viis sõitu ning juhib punktitabelit 241 punktiga. Tema lähim jälitaja, 19-aastane Theo Pourchaire on kogunud 164 punkti, kuid kuna sõita jääb veel vaid üks etapp, siis pole tal võimalik brasiillast kinni püüda.

Ametlikel andmetel on F1-sarjas 2023. aastal täitmata viis sõitjakohta. Selgusetu on, kes jätkab Valtteri Bottase kõrval Alfa Romeo meeskonnas. Praeguse seisuga peaks Pierre Gasly jätkama AlphaTauri meeskonnas, tiimikaaslase Yuki Tsunoda saatus on lahtine. Alpine’ist lahkuva Alonso asemik pole samuti kindel, ühe sõitjana jätkab Prantsusmaa tiimis Esteban Ocon. Lisaks on vakantne üks sõitjakoht Haasis ja Williamsis.