40-aastane Ibrahimovic ei lõpetagi karjääri: tulen tagasi, see saab olema jõhker

Paljud arvasid, et 40-aastane jalgpalliäss Zlatan Ibrahimovic teatab pärast põlveoperatsioonil käimist karjääri lõpetamisest. See pole aga kaugeltki nii. Rootsi koondislane lajatas: «Te veel märkate, kui olen tagasi. See saab olema jõhker.»