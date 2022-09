Saksamaa EMil poolfinaali vedanud tähtmängijat ootab NBA-s magus pakkumine

Kui viimastel aastatel on Schröderi väärtus NBAs muutunud olematuks ning talle ei leitud enam mänguaega, siis see on EM-finaalturniiril näidatud esitustega muutunud. NBA asjatundja Marc Stein julgeb väita, et septembris on Saksamaa koondise tähtmängijal taskus kopsakas leping mõne NBA klubi poolt.