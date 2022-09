MMi pronksinaine Epp Mäe kaotatud poolfinaalist: ärkasin öösel üles ja olin enda peale pahane

«Rõõmustab see, et võitsin järjekordse tiitlivõistluste medali. Kuid mul on kahju, et poolfinaali kaotasin. Tegin taktikalise eksimuse, mis maksis finaalikoha. Kaotatud poolfinaal, võidetud pronks,» võttis Mäe oma tunded kokku tunnike pärast autasustamist.