EMil üllatuse sepistanud Poola peatreener: mu mängijatel on arbuusisuurused munad

«Me uskusime kogu aeg. Meil on 12 mängijat, treenerid ja meditsiinibrigaad. Oleme nagu perekond. Meil on sisemine jõud, et alati uskuda, isegi võimatut. Teist sellist meeskonda Euroopas ei leidu,» ülistas Milicic omasid. «Mängijatel on arbuusisuurused munad ja kuusuurused südamed. Olen triumfi üle väga õnnelik!»

Mis saab edasi? Poolat ootab reedeses poolfinaalis Prantsusmaa. «Meil on oma unistused. Anname endast parima, et hoiaksime neid elus võimalikult kaua. Oleme juba teinud midagi kujutlematut. See on šokk, aga me suudame edasi minna,» teatas Milicic.