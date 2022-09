Tenniselegend Roger Federer lõpetab ülieduka karjääri

Augustis 41. sünnipäeva tähistanud Federer andis sotsiaalmeedias teada, et osaleb järgmisel nädalal peetaval Laver Cupil ning see jääb tema viimaseks suureks turniiriks. Ta jätkab küll tennise mängimist, ent mitte slämmiturniiridel ega ATP-tuuril.

«Olen viimaste aastate jooksul näinud palju vaeva, et mänguvormi taastada. Samas seab keha ette piirid. Olen 41-aastane. Mänginud 24 aasta jooksul enam kui 1500 matši. Tennis on mind kohelnud paremini, kui oleksin eales lootnud, kuid pean tõdema, et nüüd on aeg lõpetada,» lausus Federer sotsiaalmeedias.