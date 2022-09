STATISTIKAPOMM ⟩ Federeri müstilised rekordid, mis võivadki puutumatuks jääda

Roger Federer on võitnud enda karjääri jooksul sisuliselt kõik, mida üks tennisist julgeb üldse unistada. Tal on täiskomplekt slämmiturniiride võidukarikaid ning võidetud ka olümpiakuld.

237 nädalat järjest maailma esinumber

3 aastal jõudnud kõikidel slämmiturniiridel finaali

369 võitu slämmiturniiridel

Aastaid väga kõrgetasemelist tennist näidanud Federer oli eriti võimas just slämmiturniiridel. Ta võitis kokku 20 suurt slämmi, millega jääb alla ainult enda kahele konkurendile - Rafael Nadalile ja Novak Djokovicile. Siiski on ta võrreldes teistega olnud ülistabiilne. Kokku on ta pidanud slämmiturniiridel 429 kohtumist, millest võitnud lausa 369. See teeb võiduprotsendiks 86, mis on 24-aastase karjääri kohta väga müstiline.