Vetteli kriitika ajas itaallased vihale: ta peab meie presidendi ees vabandama

Itaalia hävitajad on aastaid Monza GP ajal ringraja kohalt üle sõitnud ning enda järel jätnud maha Itaalia lippu meenutava tossupilve. Vetteli sõnul pole see tänapäeva ühiskonnas enam sobilik, sest sellel puudub otsene vajadus.

«Ma loodan, et nad lõpetavad need ülesõidud. Kuulsin, et Itaalia president Sergio Mattarella nõudis seda. Ta on ilmselt saja-aastane ja ilmselt selliste asjade lõpetamine on löök ego pihta,» lausus Vettel.