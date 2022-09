Instagramist olümpiale: Eesti jooksja on erilise tehnikaga võlunud kümneid miljoneid üle maailma

Sillamäelt pärit Deniss Salmijanov ei ole laiemale avalikkusele tuttav, kuid tal on Instagramis üle 80 000 jälgija, mis paigutab ta populaarsete Eesti sportlaste pingereas päris kõrgele. 23-aastase Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse viienda kursuse tudengi 800 meetri rekord on 1.49,04, mis on ühtlasi Eesti hooaja tippmark. Lisaks jooksis ta suvel 1000 meetrit 2.21,88-ga, mis on Eesti läbi aegade viies tulemus.