Tunnustatud ralliajakirjanik: Kas Tänak võib naasta Toyotasse? Jah

«Pühapäev maksis Otile teise maailmameistritiitli püüdluses seitse punkti. Aeg näitab, kas see otsus maksab Hyundaile WRC ajaloo ühe kiireima piloodi,» kirjutas Evans DirtFishis avaldatud artiklis, viidates Kreeka ralli viimasel päeval toimunud olukorrale, kus Hyundail oli kindlustatud kolmikvõit. Thierry Neuville'ile ei antud korraldust MM-punktiarvestuses temast eespool asuvat Tänakut mööda lasta.

Seejärel pakkus Evans välja variandi, mida on peetud võimatuks – Tänaku taas liitumine meeskonnaga, mille ridades võitis ta 2019. aastal seni ainsa MM-tiitli. «Kas ta võiks tõesti Toyotasse tagasi minna? Jah.

Meeskondliku MM-arvestuse liidri (Toyota – toim.) tippjuhtkonna sõnumid on segased. Mõned osutavad neljale sõitjale, kes töötavad praegu harmoonias, juhivad nii sõitjate kui ka tootjate arvestuses ning küsivad, miks peaks seda tasakaalu rikkuma.

Asjakohasem küsimus oleks, miks peaks nad seda tasakaalu rikkuma, tuues tagasi sõitja, kes hakkas paati kõigutama pärast MM-tiitliga lõppenud 2019. aastat. Vastus on palju otsekohesem. «Muidugi võtaksime Oti tagasi. See on äri.»,» lõpetas Evans oma mõtte tsitaadiga, mida ta ei sidunud ühegi isikuga, kuid võib arvata, et see kuulub kellelegi Toyota rallimeeskonna juhtidest.

Siis toob Evans sisse nn M-Spordi teguri, millest on ajakirjandusest juba omajagu räägitud. Paljud fännid ootavad, et Tänak liituks taas M-Spordiga, mille ridades teenis esimesed võidud 2017. aastal.

Evans ütleb, et selge probleem on M-Spordi alarahastus, kuid ta usub, et meeskond leiaks Tänakuga hoolimata rahanappusest ühise keele. «Jas nad saavad kokkuleppe? Jah, ma usun, et saavad. Ja kas Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja saavad järgmisesse hooaega ulatuvast lepingust (Hyundaiga – toim.) lahti? Jah, ma usun, et saavad.

Pean olema aus ja ütlema, et mulle meeldiks näha Otti ja Malcolm Wilsonit tagasi mängus. Nad on kaks mu lemmikinimest MM-sarjas ja kaks spordiala parimat konkurenti. Minu sümpaatia Hyundai osas? Seda on vähe.