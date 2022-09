FOTOD ⟩ Ukraina võitlussportlane valmistub sõjaks: naised peavad õppima relva käsitsema

Ukraina MMA võitleja ei kavatse veel rindele minna, et oma kodumaad Vene sissetungijate eest kaitsta, kuid ta tahab olla selleks võimaluseks valmis.

«Nüüd on paljud ukrainlannad hakanud õppima relvi kasutama. Annaks jumal, et seda kunagi vaja ei läheks. Aga parem on karta kui kahetseda. Karda meid!» kirjutas Ovtšõnnõkova oma Instagrami kontol ja jagas pilte, kus poseerib automaatrelvadega.