HC Tallinn alustab nädalavahetusel eurohooaega

HC Tallinna asutaja ja peatreeneri Risto Lepa sõnul on nende eesmärk iga-aasta eurosarjas osaleda. «Minu jaoks näitab Euroopas mängimine tiimi kvaliteeti. Oleme sel aastal läbinud noorenduskuuri. Meie koosseisus on 7 pallurit, kes kunagi HC Tallinnast oma käsipalliteekonda alustanud ning kolm mängijat HC Tallase noortesüsteemist. Usun, et just neile on eurosarja õhkkonna nuusutamine karastav kogemus.»