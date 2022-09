Mis saab algaval hooajal Venemaa suusatajatest?

«ROK saab ainult soovitada, et alaliidud ei lubaks Venemaa sportlasi võistlema. Selle väljaütlemistega näitab ROK, et nende teod on poliitilised.

Kõige hullem on see, et keeld põhineb kodakondsusel. Lõpliku otsuse teevad spordiorganisatsioonid. Võimalus (venelaste osalemiseks – toim.) on olemas, kuid see on väike,» ütles ta uudisteagentuurile TASS.