Otepää MMi peakorraldaja lubas maailma parimat võistlust

«Emotsioonid on ikka kõrged. Oleme kõik õnnelikud ja rõõmsad, et hakkama saime. Vastast ei saa kunagi alahinnata. Soomlased oskavad võistlusi teha ja on MMi ka varem korraldanud. Midagi lihtsalt siin ei tulnud,» sõnas Nigol pärast triumfi.

Teiseks kandidaadiks oli Soome talispordikeskus Kontiolahti, kus MM on toimunud kolmel korral. Viimati 2015. aastal.

Küsimusele, mis Eestile võidu tõi, vastas Nigol: «Seal on paar asja. Kindlasti mõjutas hästi korraldatud MK-etapp kevadel. See sai sportlastelt ja tiimidelt väga positiivset tagasisidet. Oleme korraldusmeeskonnana end tõestanud, sest alustasime juba 2017. aastal suve MMiga ning oleme korraldanud veel juunioride MMI ja Euroopa meistrivõistlusi. Meil on hea koostöö rahvusringhäälinguga. Praktiliselt kümme protsenti Eesti elanikest jälgib laskesuusatamist.»

Veel rääkis Eesti kasuks fakt, et võrreldes teiste riikidega on siinne fänn keskmisest noorem. «IBU tegeleb jõuliselt igasuguste turundustegevustega. Oleme saavutanud maailmas juba palju, ala on järjest populaarsem. Meie näitajad paranevad pidevalt, aga kuskil on piir ees ja kui vaadata Euroopa ja maailma keskmist fänni, siis ta on pigem eakam. See on ainult positiivne, et kasvatame noort põlvkonda peale,» lausus ta.