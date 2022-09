FIFA lubab Ecuadori ikkagi MMile. Tšiili alaliit on marus: see on jalgpalli must päev

FIFA oli juunikuus teinud otsuse Ecuadori kasuks, kuid Tšiili vaidlustas selle. Nüüd otsustas ka apellatsioonikomisjon, et Castillo tohib esindada Ecuadori. Tšiillasi ajas see otsus marru. «See on jalgpalli ja terve süsteemi usaldusväärsuse must päev,» vahendas BBC Tšiili vutiliidu peasekretäri Jorge Yunge sõnu.

Eelmisel nädalal avaldas Briti ajaleht Daily Mail andmeid Castillo mõne aasta eest antud intervjuust, kus too tunnistas, et tema dokumendid on võltsitud ning ta on sündinud 1995. aastal Kolumbias, mitte aga 1998. aastal Ecuadoris, nagu ametlikes paberites kirjas.

Tšiili alaliidu meelest on selle intervjuu näol tegemist piisava tõendiga. «Jalgpallimaailm sai teada, et Ecuadori MMile aidanud mängija on sündinud Kolumbias ning saanud Ecuadori passi valeinfo esitamise eest. Pole ime, et ta keeldus FIFA-le tunnistuste andmisest. Mida see räägib apellatsioonikomitee kohta, kes kõike seda arvesse ei võtnud?» küsis Yunge.

Castillo osales MM-valiksarjas kaheksas mängus ning nendes sai Ecuadori koondise oma 26 punktist 12. Kui need tulemused tühistada, tõuseks Ecuadori asemele neljandale ehk viimasele MMile viivale kohale Tšiili.

FIFA teatas reedel: «Esitatud dokumentide kohaselt on kõnealusel mängijal alaline Ecuadori kodakondsus.»

Tšiili jalgpalliliidul on nüüd võimalik vaidlustada otsus rahvusvahelises spordi arbitraažikohtus (CAS) ning nad kinnitasid, et ka teevad seda.