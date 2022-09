Lillemets lõpetas Talence'is võimsalt, kuid isiklik tippmark jäi napilt püsima

Võistlus on järelvaadatav

Tulemused

Kümnes ala - 1500 m

Üheksas ala - odavise

Üheksa ala järel on Lillemetsal 7404 ning tõusis kolmandaks. Rekordgraafikuga vahe aga kärises, nüüd on see 12 punkti. Võidu suunas liigub Victor (7893) ja teine on Eitel (7509). Neljas on Gletty (7395) ja viies Rooth (7345).