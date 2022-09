Ukse taha jäetud venelaste kibestumus aina suureneb: kogu spordimaailm mädaneb!

«Kogu spordimaailm ja olümpialiikumine mädaneb. Otsuseid ei tee need, kes hoolivad sportlastest ja spordist, vaid poliitikud. Mõttetu on rääkida [Venemaa] naasmisest rahvusvahelisse sporti, see ei mahu ühestki uksest sisse. Peame arendama sporti riigi sees, ehitama keskuseid, suusanõlvu, lasketiire ja treenima inimesi. On nagu on. Mul polnud mingeid illusioone, et tuleb positiivne otsus. See oli kindlasti juba enne kongressi ära otsustatud. Keegi ei eeldanud, et meie poolt hääletatakse,» vahendab Championat tema öeldut.