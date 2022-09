Red Bull tõmbas ameeriklaste vormeliunistusele vee peale

Juba paar nädalat on sahistatud, et Red Bulli hall kardinalt Helmut Marko soovis järgmisel hooajal oma meeskonnas näha 22-aastast ameeriklast. Selleks pidanuks Rahvusvaheline autoliit (FIA) tegema aga erandi, kuna Hertal puudub F1-sarjas võistlemiseks vajalik superlitsents.

Nüüd näibki, et see klausel sai Herta jaoks saatuslikuks ning Red Bull on loobunud IndyCaris võistleva ameeriklase pärast võitlemast.

Ühtlasi on see kurb uudis Alpine'i jaoks, kes soovis AlphaTaurist endale tuua Pierre Gasly. Sellele lükkele andnuks Marko heakskiidu aga ainult siis, kui tal oleks prantslasele asendussõitja olemas. Herta radarilt kadumisega see aga nii enam pole.